Interino do Botafogo elogia jogadores da base após vitória Técnico interino do Botafogo, após a demissão de René Simões, Jair Ventura exaltou a atuação dos jogadores da base na vitória sobre o Náutico, adversário direto na briga pela liderança da Série B, no sábado. Jair ajudou a revelar alguns dos atletas que garantiram o triunfo por 1 a 0, no Engenhão.