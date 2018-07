Interino do Botafogo lamenta derrota, mas confia em vaga Em sua estreia como técnico interino do Botafogo, Flávio Tenius viu a equipe repetir erros antigos e voltar a ser derrotada, desta vez pelo Internacional, por 2 a 1, no último domingo, em casa, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca caiu para a oitava colocação, mas se mantém com chances de conquistar a vaga para a Libertadores.