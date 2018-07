Interino do Corinthians diz se espelhar em Zé Ricardo para ser efetivado

Fábio Carille começou nesta segunda-feira mais uma passagem como técnico interino do Corinthians e revelou sonhar com a efetivação. O substituto de Cristóvão Borges, demitido no sábado, ao fim de derrota no clássico para o Palmeiras, explicou que gostaria de ter a oportunidade de repetir o caminho de Zé Ricardo, que, de temporário, se transformou em permanente no comando do Flamengo.

"O Zé Ricardo no Flamengo era um interino que a diretoria deu respaldo. Pode acontecer. O dia a dia, os resultados, podem te fazer crescer. É um sonho ser efetivado, a possibilidade está aí", afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira. Segundo o presidente do clube, Roberto de Andrade, Carille deve ficar no cargo até o fim do ano, para depois ser substituído por um novo treinador.

Carille está na comissão técnica desde 2009 e já teve passagens anteriores como interino no clube. "Nunca deixei de pensar como treinador e agir como auxiliar. Sempre manifestei minha vontade de ser treinador", afirmou. A estreia dele na função será logo na quarta-feira, contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Corinthians precisa de um 0 a 0 para avançar.

O interino admitiu nesta segunda que está preocupado com o rendimento do ataque. "Isso vai ser trabalho do dia a dia, dando confiança, fazendo o time jogar mais no campo do adversário. Precisamos ter equilíbrio. Vamos precisar trabalhar para conseguirmos os gols que necessitamos", afirmou Carille, que evitou adiantar quais mudanças na escalação vai promover para a sua estreia.