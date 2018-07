Interino do Flamengo culpa goleiro do Figueirense por derrota

Roberto Fernández, o Gatito, paraguaio há dois anos no Brasil, foi o algoz do Flamengo no domingo. Se Rafael Moura foi quem fez o único gol da vitória do Figueirense por 1 a 0, em Florianópolis, pela sétima rodada do Brasileirão, foi o goleiro quem parou diversas vezes o ataque rubro-negro e garantiu o resultado positivo para o time de Santa Catarina.

"A gente produziu para um resultado melhor. Infelizmente, especialmente no segundo tempo, mesmo criando muitas oportunidades, a bola não entrou. Encontrou um adversário: o goleiro deles. Não tivemos calma, por vezes competência e até sorte. Poderíamos ter empatado e acredito que tínhamos condições até de ter virado", comentou o técnico interino do Flamengo, Zé Ricardo.

Foi a segunda derrota seguida do Fla, que estacionou nos 10 pontos, empatado com outros seis times que têm a mesma pontuação. O próximo duelo é novamente fora de casa, quarta-feira, às 21h45, contra o Cruzeiro. Zé Ricardo, do sub-20, será novamente o técnico. Mas a diretoria admite pressa para contratar um novo treinador.

"Essa situação será resolvida com a brevidade possível. Como temos jogo na quarta, o Zé Ricardo está confirmado. Aqui temos de viver um dia de cada vez. Capinando sentado não tem como resolver. O Flamengo é gigante. Temos de colocar a nau no prumo", admitiu o o vice de futebol, Flávio Godinho.