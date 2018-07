Interino do Flu ainda acredita em vaga na Libertadores Foi com o espírito de que nada está perdido que os jogadores e comissão técnica do Fluminense voltaram do Uruguai, depois da derrota por 2 a 0 para o Nacional, pela Copa Libertadores. No desembarque, nesta quinta-feira, no Rio, a delegação tricolor mostrava abatimento, mas voltou a discursar de que é possível reverter o quadro na competição. Apenas o atacante Fred saiu por uma porta lateral e não se colocou à disposição dos jornalistas.