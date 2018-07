Interino do Inter quer ter D'Alessandro em Gre-Nal

D''Alessandro voltou a ficar fora do treino do Internacional nesta sexta-feira. Mas o técnico interino Odair Hellmann ainda confia na presença do meia argentino no clássico com o Grêmio, domingo, na casa do rival. "A chance do D''Alessandro jogar é a mesma dos 30 do elenco. Ele está bem. As dúvidas ocorrem", declarou.

Apesar do otimismo, Odair não revelou a situação do jogador. D''Alessandro reclamou de dores no quadril no treino de quarta-feira. E esteve ausente nas atividades de quinta e desta sexta. A dúvida sobre a presença do argentino deve ser levada até o início do clássico de domingo.

O provável time do Inter deverá ter Alisson; William, Réver, Juan e Ernando (Geferson); Rodrigo Dourado, Anderson (Nilton), Alex (D''Alessandro ou Anderson), Valdívia e Eduardo Sasha; Lisandro López.

Para este duelo, Odair Hellmann teve pouco tempo para preparar o Inter. Ele assumiu o time na quinta logo após a demissão de Diego Aguirre. E avisa que não fará "mágica" na equipe. "Claro que em dois ou três dias de treino não se pode mudar muita coisa, ninguém é mágico. Mas no que a gente puder alterar, talvez um sistema ou estratégia, analisando o adversário, faremos", afirmou.

"Agradeço a confiança da direção. O torcedor pode ter certeza que tudo que a gente puder fazer nesses três dias vai ser feito. No que depender da gente, entraremos muito concentrados para esse jogo de domingo", garantiu o treinador interino, que já foi jogador, observador e auxiliar técnico do Inter.