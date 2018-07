Interino do Palmeiras nega que Gareca vá interferir em trabalho no time

CHAPECÓ - O técnico recém-contratado pelo Palmeiras, Ricardo Gareca, não terá ingerência no time até a parada da Copa. A promessa é do interino, Alberto Valentim, que garantiu neste domingo que irá continuar como o responsável pelo treinos e escalação do time até o futuro treinador assumir efetivamente a função.

O ex-técnico do Vélez Sarsfield chegou ao Brasil na última quinta-feira e já viu duas partidas do Palmeiras pelo Brasileirão. Neste domingo, acompanhou uma atuação apagada da equipe na derrota por 2 a 0 para o Chapecoense, fora de casa. "Até o jogo contra o Grêmio, sou eu que comando o time, e não só nos jogos. Não vai ter interferência dele no trabalho", afirmou Valentim.

O interino está no cargo há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Nos últimos dias, começou a ter mais contato com Gareca e nas conversas, deu informações sobre o elenco e preparou a transição de comando. "Ele gostou muito do time. São palavras dele: time muito aplicado, sabe marcar e procura jogar", contou.

Os dois últimos compromissos de Alberto Valentim serão contra Botafogo, quarta-feira, em Presidente Prudente, e o Grêmio, no domingo, em Caxias do Sul. Depois, a equipe inicia um inter-temporada durante a Copa do Mundo no interior paulista.