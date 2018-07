Interino espera que Palmeiras dê espetáculo

Em sua primeira entrevista coletiva após assumir o comando interino do Palmeiras, depois da saída do técnico Antônio Carlos na terça-feira, Jorge Parraga prometeu impor seu próprio estilo no frente do clube. Ele espera ainda que a equipe jogue para dar grandes espetáculos.

"Quero colocar em prática meu próprio estilo, pois sei que pode dar resultado", afirmou o técnico interino nesta quarta-feira. "No futebol atual, é difícil implantar esse estilo, mas gosto de um time que jogue bem e com dinamismo no ataque. O torcedor merece ver grandes espetáculos."

Mesmo sabendo que dificilmente terá chances de continuar após a pausa da Copa do Mundo, Parraga garantiu que terá o tempo necessário para impor seu estilo. "Temos pouco tempo de trabalho, mas isso não importa. Não podemos ficar encontrando desculpas, mas sim soluções para passar por cima desses desafios", afirmou o interino, que levou o Palmeiras B para a segunda divisão do Campeonato Paulista.

"Conseguimos um feito enorme ao ter subido de divisão com o time B, pois atuamos com a maioria dos atletas bem mais jovens que os adversários. Agora, tenho a chance de comandar a equipe profissional e não tenho medo de assumir esse desafio num momento de pressão", completou.