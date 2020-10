Interino evita euforia no Palmeiras após 2ª vitória: 'Muita coisa a ser feita'

Duas vitórias seguidas, oito gols marcados e nenhum sofrido é o que muito time e treinador sonham no futebol brasileiro. Mas o retrospecto recente do Palmeiras não significa motivo de euforia. Ao menos na visão do técnico interino Andrey Lopes. Ele pede calma e afirma que o time ainda tem muito a evoluir para chegar às metas da temporada.

Óbvio que as vitórias sobre Tigre, por 5 a 0, quarta-feira, e de 3 a 0 diante do Atlético-GO, neste domingo, forma bastante festejadas pelo treinador interino. Porém, ele sabe que basta um tropeço diante do Bragantino, quinta-feira, pela Copa do Brasil, e as cobranças voltarão. "(A equipe) evoluiu muito pouco. Existe muita coisa a ser feita. Foram jogos bons, consistentes, mas temos de ser mais equilibrados", afirmou Andrey.

O técnico ainda vê deficiências no time, mas diferentemente de Vanderlei Luxemburgo, prefere guardá-las para si. Ele revelou que o Palmeiras está carente de treinos por causa da maratona de jogos e por isso evita achar que após duas vitórias tudo se tornou as mil maravilhas.

"Foram quatro jogos com reveses, agora são duas vitórias, com placares bons. Contudo, devemos trabalhar passo a passo. São dois jogos para fechar o turno, tem a Copa do Brasil. O Palmeiras tem de ser equilibrado."

Cebola pretende montar um esquema no qual o time saiba trabalhar as jogadas com paciência, mas também tenha velocidade para os contra-ataques. Sempre com organização. "Os jogadores se uniram pelos objetivos e isso é fundamental. A união em prol do resultado positivo em Goiânia deu certo. Devemos vivenciar o momento e seguirmos evoluindo passo a passo."

Diante do Bragantino, Andrey terá a volta de Gustavo Gomez à defesa. Resta saber quem ele vai sacar, já que Luan e Felipe Melo foram muito bem diante do Atlético-GO.