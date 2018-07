Interino exalta Adilson após vitória do Vasco na Série B

Técnico interino do Vasco após a saída de Adilson Batista, Jorge Luiz atribuiu a vitória do time carioca, de virada, sobre o América-MG, ao trabalho realizado por seu antecessor. O Vasco bateu o rival por 3 a 2, em Belo Horizonte, no sábado, e voltou a figurar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Quero agradecer ao Adilson, pela confiança que teve no meu trabalho, dando liberdade para trabalhar. Não fizemos nada mais do que seguir o que estava sendo trabalhado, o que ele passava para todo o grupo", declarou o interino, que será substituído por Joel Santana, contratado na sexta-feira.

"Também agradeço a confiança de Joel. Ele poderia estar aqui hoje, mas ele confiou em quem estava aqui e não quis vir por isso. E desempenhamos um bom papel. Estou à disposição para o que for necessário. Vamos ajudar o Joel e recebê-lo de braços abertos", declarou Jorge Luiz.

Para o interino, a vitória deixará o clima mais tranquilo no Vasco antes do primeiro jogo de Joel no comando da equipe. "É importante uma vitória na chegada de um treinador. Receber o time com uma vitória dá muita tranquilidade para trabalhar. Temos jogo na terça-feira, que esperamos corresponder, a chance de jogar dentro de casa, com apoio da nossa torcida, e desejar toda a sorte para o Joel", disse, projetando o jogo contra o Luverdense, em São Januário.