Interino fecha treino e mantém mistério sobre esquema do Atlético-MG para final

O técnico interino Diogo Giacomini levará o mistério sobre a escalação do Atlético-MG até momentos antes da segunda partida da final da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Nesta terça, no último treino da equipe, ele voltou a fechar as portas da atividade à imprensa e não revelou o time que entrará em campo para o confronto decisivo.

A principal dúvida continua sendo a tática a ser adotada por Giacomini. Se optar pela entrada de Luan, o interino escolherá o esquema com o qual o Atlético-MG se acostumou a jogar nos últimos anos. Há, no entanto, a possibilidade de Rafael Carioca estar entre os titulares, justamente na vaga do meia.

A tendência, aliás, é que Giacomini opte por esta segunda alternativa. Apesar da necessidade de vencer por três gols de diferença se quiser ser campeão no tempo normal, o interino deve escalar o Atlético-MG com três volantes. Isso porque a equipe foi muito criticada recentemente pela fragilidade defensiva.

Com isso, o Atlético deve ter nesta quarta: Victor; Marcos Rocha, Erazo, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso, Rafael Carioca (Luan) e Maicosuel; Robinho e Lucas Pratto. Estes 11 jogadores terão a dura missão de reverter a vantagem do Grêmio, que venceu por 3 a 1 na ida, em pleno Mineirão. Apesar da dificuldade, mantêm a confiança no título.

"Se eu não acreditasse em um grande jogo, eu não jogaria. O time mudou um pouco a cabeça, sabemos que jogamos muito mais que no primeiro jogo. Temos que mudar muita coisa. O treinador está fazendo sua estratégia. Temos que fazer o melhor jogo para poder virar", declarou o atacante Lucas Pratto nesta terça.

A posição foi a mesma do experiente Robinho, uma das esperanças do Atlético-MG para quarta. "A missão é muito difícil porque a gente não fez um grande jogo na primeira partida, mas temos condições de ir lá e fazer um grande jogo também, vencer e, quem sabe, se Deus quiser, ser campeão, que é o nosso objetivo."

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para a decisão:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Patric, Fábio Santos e Leonan.

Zagueiros: Erazo, Gabriel, Edcarlos e Jesiel.

Meio-campistas: Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso, Lucas Cândido, Maicosuel e Cazares.

Atacantes: Luan, Robinho, Lucas Pratto, Clayton, Hyuri e Carlos.