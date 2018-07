Interino exalta classificação e evolução do Cruzeiro

O Cruzeiro eliminou o jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Londrina por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no Paraná, onde assegurou classificação antecipada. Após o confronto, o técnico interino Geraldo Delamore exaltou a importância de o time ter conquistado o seu objetivo e elogiou a evolução apresentada em relação ao último duelo pelo torneio nacional, no qual sofreu para derrotar o Campinense por 3 a 2, no Mineirão, no seu primeiro mata-mata nesta edição da competição continental.

"O primeiro objetivo nosso era fazer um jogo consistente e a eliminação do jogo da volta seria uma consequência. Acho que a equipe jogou e ganhou com autoridade. Fizemos um primeiro tempo muito bom. Corremos alguns riscos no segundo tempo, mas faz parte deste processo de construção da equipe", afirmou o auxiliar, que vem ocupando o cargo de treinador interino desde a demissão de Deivid.

Delamore também enfatizou que a classificação antecipada ajudará o clube também a acertar com mais tranquilidade a contratação de um novo técnico, e isso às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, no qual o time celeste irá estrear neste sábado, às 21 horas, contra o Coritiba, na casa do rival.

"O importante é que o Cruzeiro se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil sem a necessidade do jogo da volta, o que nos permite planejar melhor todo o trabalho. Inclusive se o Cruzeiro buscar o treinador na sequência, isso dará a ele a possibilidade de um melhor planejamento", disse o interino.

O Cruzeiro já viu Ricardo Gomes, do Botafogo, Jorginho, do Vasco, e até mesmo Marcelo Oliveira, ex-técnico vitorioso do próprio time mineiro, recusarem propostas ou manifestarem que não aceitariam assumir o comando técnico após terem sido sondados pela diretoria do clube de Belo Horizonte. Desta forma, o time deverá ser novamente comandado por Delamore na estreia do Brasileirão, no sábado, em Curitiba.