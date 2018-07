Interino festeja Flamengo perto do G4 e mira confronto

O técnico interino Zé Ricardo festejou o fato de o Flamengo ter conseguido ficar perto do G4 do Campeonato Brasileiro ao vencer o Internacional por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, em Cariacica (ES), onde chegou aos 20 pontos ganhos e se garantiu na quinta posição da tabela. A equipe colorada tem a mesma pontuação dos flamenguistas, mas ocupa o quarto lugar por possuir melhor saldo de gols.

"A vitória foi importante para não deixar que os times lá da frente escapassem muito. Fico feliz, porque o objetivo é esse mesmo: estar próximo da galera de cima, e nos confrontos diretos tirar a diferença. Achei que a gente não fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo me agradou", analisou o comandante.

E Zé Ricardo já projetou o duelo de domingo, no Itaquerão, contra o Corinthians, vice-líder do Brasileirão, que passou a contabilizar 22 pontos na última quarta-feira e é um adversário direto dos flamenguistas na luta por uma vaga no G4.

"O Corinthians é um time que mantém o padrão há pelo menos três anos, mesmo com troca de treinadores. Tem jogadores versáteis, laterais que apoiam e uma torcida que empurra muito na Arena. Vamos nos preparar muito bem porque o Flamengo pensa grande. Podemos jogar de igual para igual e fazer um bom jogo lá", aposta.

O interino também comemorou as atuações decisivas de Ederson, autor do gol do Flamengo nesta quarta-feira, assim como destacou a importância de Guerrero finalmente poder conseguir apresentar com a camisa rubro-negra o futebol com o qual se consagrou como ídolo da torcida do Corinthians. Foi do peruano o passe que resultou no gol de Ederson em Cariacica.

"Quando ele se reapresentou (após defender o Peru na Copa América Centenário), tivemos uma conversa franca. Falamos da expectativa que temos com a presença dele aqui. Disse que ele poderia fazer a diferença. Com um trabalho forte e as coisas começando a acontecer, ele seria peça fundamental. O Guerrero se colocou à disposição e tem trabalhado bastante. É um craque, uma referência, e não tinha motivo para não ser aqui. Ele sendo feliz no Flamengo vai ter ainda mais visibilidade e vai nos ajudar no Brasileiro", ressaltou Zé Ricardo.