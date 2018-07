Interino festeja meta alcançada de manter o Botafogo na liderança da Série B Técnico interino do Botafogo nos últimos três jogos, Jair Ventura deixa o comando da equipe com sensação de dever cumprido. Ao menos foi o que ele declarou após o empate por 0 a 0 com o Criciúma, na noite de terça-feira, no Engenhão, um resultado que manteve a equipe na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.