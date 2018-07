Interino ignora derrota e elogia desempenho do Atlético-MG em Porto Alegre A derrota por 2 a 1 diante do Grêmio, em Porto Alegre, no último domingo, não foi de todo ruim para o Atlético-MG. Pelo menos foi assim que entendeu o técnico-interino da equipe, Diogo Giacomini, que se mostrou bastante satisfeito com o desempenho de seus comandados mesmo com o resultado negativo.