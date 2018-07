Interino, João Paulo Sanches vai fazer só uma mudança no lanterna Atlético-GO

Com a demissão do técnico Doriva após a derrota por 4 a 1 para o Sport, o auxiliar João Paulo Sanches vai comandar o lanterna Atlético Goianiense interinamente no duelo contra o Botafogo, em jogo válido pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas deste domingo, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Fica, pelo menos, a promessa de muita determinação.

"Nosso time vem jogando bem, mas os resultados não entraram. Tenho certeza de que os jogadores estão se entregando ao máximo. Não vai ser diferente neste jogo, mesmo sem um novo técnico", comentou João Paulo Sanches.

O interino ainda não definiu o time, mas é certo que fará ao menos uma alteração. Ele vai ter o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada e volta a ficar à disposição. Com isso, Breno Lopes passa a ser opção no banco de reservas.

Como o time goiano jogou na última quinta-feira, no Recife), em um gramado pesado pelas chuvas, e volta a campo já neste domingo, sem muito tempo para se recuperar fisicamente e treinar, reforça a tendência de que João Paulo Sanches não fará outras alterações. Ele terá a difícil missão de encerrar um jejum de oito jogos sem vitória, campanha que faz com que o time goiano ocupe a lanterna, com apenas oito pontos.

"O João Paulo é um profissional muito correto, querido por todos e tem comando firme. Vou dar respaldo pra ele para a gente tentar a recuperação", disse o diretor de futebol Adson Batista, muito criticado pela montagem do elenco.

Enquanto João Paulo Sanches trabalha para buscar alguma reação, o departamento de futebol analisa os nomes à disposição no mercado, mas mantém as buscas sob sigilo. Entretanto, a promessa é de que o novo técnico deve ser anunciado logo, já que a situação é emergencial. Perto de terminar o primeiro turno, a cada rodada diminui a esperança da torcida de uma reação. Campeão da Série B no ano passado, o Atlético Goianiense parece perto de voltar em 2018.