Interino monta o Vitória no ataque contra o Atlético-MG Ainda buscando soluções para a ausência de jogadores importantes, como o volante Cáceres e o lateral-esquerdo Juan, lesionados, o técnico interino do Vitória, Carlos Amadeu, montou um time ofensivo para a partida desta quinta-feira, às 21 horas, contra o Atlético Mineiro, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA). Após a derrota em casa para o Palmeiras, no último fim de semana, a equipe caiu para a 14.ª posição no Campeonato Brasileiro, com cinco pontos nas cinco rodadas disputadas.