Interino no Inter, Loss confia em vitória sobre o Avaí Com a demissão do técnico Paulo Roberto Falcão, na última segunda-feira, as atenções no Internacional se voltam para Osmar Loss, que assumiu a equipe interinamente. Treinador do sub-23, com mais de 15 anos de experiência nas categorias de base no Beira-Rio, ele terá a chance de mostrar seu trabalho nesta quinta-feira, diante do Avaí, em Florianópolis, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.