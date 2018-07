Interino no Palmeiras, Alberto Valentim pretende ser treinador

Contratado em janeiro do ano passado, Alberto Valentim chegou ao Palmeiras para ser auxiliar técnico, mas sempre que um treinador é demitido, ele assume o cargo interinamente e com a saída de Oswaldo de Oliveira, não foi diferente. Dirigir a equipe esporadicamente está fazendo com que o ex-lateral-direito se empolgue com a ideia de um dia se tornar um técnico, de fato, inclusive do Palmeiras.

"Desde que parei de jogar, deixei claro que quero ser treinador, mas não coloquei uma data limite para isso acontecer. Isso vai acontecer naturalmente. Um dia vou decidir ficar em casa e esperar por uma oportunidade. Eu quero ser treinador, mas não tenho uma data exata", disse o interino.

Sincero, ele admite até que pensa na possibilidade de um dia comandar o Palmeiras. "Se o Palmeiras achar que devo ser o treinador lá na frente... Mas que fique claro que estou falando do futuro. Estou me preparando cada dia mais para fazer essa função", reafirmou.

A nova despedida de Alberto como treinador acontece neste domingo, quando o Palmeiras enfrenta o Fluminense no Allianz Parque, às 16h. Na segunda-feira, Marcelo Oliveira já deve chegar ao Palmeiras. "Ainda não me falaram até quando eu fico. Mas estou a disposição até quando precisarem", disse o interino.