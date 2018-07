Interino, Parraga tenta reatar Palmeiras com a torcida Após a semana mais turbulenta do ano, com a demissão do técnico Antônio Carlos e do artilheiro da equipe, Robert, os jogadores do Palmeiras prometem começar vida a partir do jogo deste sábado contra o Grêmio, às 18h30, no Palestra Itália. E a ideia do técnico interino Jorge Parraga é colocar o time no ataque para tentar reconquistar a torcida com gols e bom futebol.