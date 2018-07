Interino promete ajudar Cristóvão Borges a se ambientar no clube

O auxiliar-técnico e treinador interino do Corinthians, Fábio Carille, disse neste domingo que vai se empenhar para ajudar o novato Cristóvão Borges a se ambientar no comando da equipe. Na opinião dele, essa contribuição será necessária para aliviar o peso de substituir Tite, multicampeão pelo clube e agora contratado para dirigir a seleção brasileira.

"Temos que entender que passou, mas o peso de substituir o Tite é grande. E mesmo que não fosse o Tite já há um peso de trabalhar no Corinthians", afirmou Fábio Carille em entrevista coletiva depois da vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Foi o segundo jogo dele como interino. O anterior foi na última quinta-feira - a derrota para o Fluminense por 1 a 0, em Brasília.

Fábio Carille explicou que por conhecer a equipe, terá bastante contato com o novo técnico, que terá pouco tempo até a estreia. "Mais do que a questão tática, acho que podemos ajudar em como lidar com cada jogador, como descrever que tipo de tratamento ele precisa para render mais. Este é o primeiro passo para que a gente colabore com o Cristóvão", disse o auxiliar.

O primeiro jogo de Cristóvão Borges como técnico do Corinthians será nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. "O nosso time é muito forte, somos um dos candidatos ao título, sim. O Cristóvão vai encontrar um time que brigará na parte de cima da tabela", comentou Fábio Carille.