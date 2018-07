Interino promete Palmeiras tranquilo contra o Grêmio

Mesmo com o momento turbulento vivido pelo Palmeiras na temporada, o técnico interino Jorge Parraga contou nesta sexta-feira que conversou bastante com os jogadores e prometeu uma equipe tranquila para enfrentar o Grêmio, neste sábado, no Palestra Itália.

"Conversei bastante com os jogadores nesta quinta e sexta-feira e ainda vou ter mais duas reuniões até momentos antes da partida. Vamos mudar essa situação. Estou fazendo com que eles recuperem a tranquilidade e espero que coloquem tudo isso em prática ao entrarem em campo", explicou Parraga.

Para o treinador, o Palmeiras pode até mesmo assumir boa colocação no Campeonato Brasileiro ser vencer o Grêmio. "O Palmeiras não perdeu nas duas primeiras rodadas e tem totais condições de ficar numa ótima posição em caso de vitória neste sábado", projetou.