Interino quer entregar Botafogo a Ricardo Gomes com vitória

O técnico interino Jair Ventura vai fazer o seu último jogo no comando do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro antes de Ricardo Gomes assumir e quer entregar ao novo treinador a equipe na liderança. Nesta terça-feira, o time alvinegro carioca recebe o Criciúma, no estádio do Engenhão, no Rio, às 21h50, pela 15.ª rodada da competição.

Ricardo Gomes foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira - ele retorna à função após se recuperar de um AVC, sofrido há quatro anos. O treinador, porém, só assume a equipe na quarta-feira, após o jogo contra o time catarinense. "Fico até arrepiado porque sou jovem na carreira e ter a confiança dele é muito gratificante", considerou Jair, que será auxiliar técnico. "Isso serve como uma motivação a mais para trabalhar. Quero muito ajudar o Ricardo".

O interino, como de costume, realizou treinamentos fechados antes da partida e não confirmou a escalação que vai mandar a campo. Mas a expectativa é que a única mudança em relação ao último jogo seja a entrada do lateral-esquerdo Carleto, que estava suspenso, na vaga de Jean.

Atual líder da Série B, a equipe viu seus rivais se aproximarem na tabela de classificação após o empate por 1 a 1 com o Bahia, fora de casa, na última rodada. Por isso, um bom resultado dentro de casa nesta terça-feira é considerado fundamental para se isolar na ponta. "Nos últimos jogos, pegamos dois times que jogaram a Série A (Náutico e Bahia) e teremos mais um pela frente. Estamos focados e cientes da nossa responsabilidade de jogar em casa", afirmou Jair. "Vamos tentar fazer um bom jogo para entregar esse bastão para o Ricardo da melhor maneira possível".