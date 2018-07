Interino repete time de Enderson e confirma Santos para domingo

O ambiente no CT Rei Pelé mudou pouco depois da demissão do técnico Enderson Moreira, quinta-feira. Nesta sexta, o interino Marcelo Fernandes e o auxiliar Serginho Chulapa deram um trabalho técnico repetindo a escalação do time da véspera, montado por Enderson Moreira, com Gustavo Henrique na zaga e Gabriel no ataque, substituindo os suspensos pelo terceiro cartão amarelo David Braz e Robinho.

O principal problema, entretanto, está na lateral esquerda, com Caju (inflamação no púbis) e Chiquinho (edema na coxa esquerda) machucados. Assim, Victor Ferraz vai mais uma vez ser o titular do Santos.

O time que vai pegar o Botafogo, neste domingo, às 18h30, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. está escalado com: Vanderlei; Cicinho, Gustavo Henrique, Werley e Victor Ferraz; Valencia, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Gabriel.