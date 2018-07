Interino revela dúvida para escalar Santos e poupa Léo

SANTOS - O técnico interino Claudinei Oliveira avisou nesta sexta-feira, após o treino da tarde no CT Rei Pelé, que pretende manter de 60 a 80% do time que empatou com o Corinthians quarta para a partida de domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Duas mudanças certas são a entrada de Mena no lugar de Léo, que será poupado, e de Giva no do suspenso Willian José. A dúvida do interino é se começa o jogo com Alison ou Leandrinho como titular do meio-campo ao lado de Arouca, Cícero e Montillo.

"Ainda vamos fazer o trabalho tático amanhã (sábado) e vou definir a equipe amanhã. Tem a saída do Willian José, que está suspenso, e a equipe deve ser de 60% a 80% do que atuou com o Corinthians", explicou Claudinei.

O interino disse também que ainda não vai aproveitar os volantes Renê Júnior e Marcos Assunção e o zagueiro Neto, que deixaram o departamento médico. "Ainda vamos esperar para as próximas partidas. Eles estão retornando agora e os jogos estão sendo de grande intensidade. Eles estão bem fisicamente e clinicamente, mas o ritmo de jogo faz falta", explicou.

Já Mena atuará agora para que Léo atue no meio da semana. "O Mena vai jogar pela seleção chilena na próxima quarta-feira. Por isso, a gente pensa em deixar o Léo fora e colocar o Mena, para que o Léo jogue com o Vasco na próxima quarta. Pensamos em fazer esse rodízio", contou Claudinei.