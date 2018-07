Intermediário da venda do Chelsea vem ao Brasil falar do mercado da bola

SÃO PAULO - Considerado um dos principais empresários do futebol mundial, mas figura controversa no Brasil por conta de sua relação com Kia Joorabchian na época em que a empresa do iraniano, a MSI, era parceira do Corinthians, o israelense Pini Zahavi, virá ao Brasil em novembro. Ele será um dos debatedores da Soccerex, convenção global sobre os negócios no futebol, que será realizada pela terceira vez no Brasil de 26 a 28 de novembro, no Forte de Copacabana, no Rio.

Zahavi vai participar de um dos debates da Soccerex, justamente o que tratará da transferências de atletas, o painel "O mercado de transferências e uma análise de propriedade e transações de atletas no mundo atual", no dia 27 de novembro. Vai estar ao lado de Omar Ongaro, chefe do departamento do Estatuto do Jogador da Fifa, com Daniel Lorenz, diretor de assuntos jurídicos do Porto e com o advogado brasileiro Marcos Motta, além de Daniel Cravo, advogado do Inter-RS e Fluminense.

O israelense foi quem intermediou a compra do Chelsea, atual campeão europeu, pelo russo Roman Abramovich em 2003, e também teve participação na transferência de vários jogadores para o clube inglês, entre eles os brasileiros David Luiz e Ramires. Também levou o zagueiro Rio Ferdinand para o Chelsea. É considerado o agente Fifa mais influente do mundo.

Também participarão da Soccerex, entre outros, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o presidente da CBF e do Comitê Organizador Local da Copa de 2014, José Maria Marin, e Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa.