Internacional abre cadastro para agilizar retorno de sócios vacinados ao estádio

O Internacional inicia nesta terça-feira o cadastramento da Carteira Nacional Digital de Vacinação de seus sócios-torcedores. Mesmo que a liberação de público nos estádios de Porto Alegre ainda não esteja autorizada, o clube quer antecipar o cadastro para ter a maior base possível de sócios já cadastrados quando a CBF e as autoridades permitirem o retorno da torcida.

De acordo com o clube gaúcho, com o cadastro o sócio que já estiver vacinado poderá fazer o check-in e adquirir um ingresso para a partida sem precisar apresentar nenhum outro tipo de documento sanitário quando for ao jogo - a menos que a prefeitura de Porto Alegre exija comprovação adicional, uma vez que os municípios têm autonomia nas políticas de combate à transmissão do coronavírus.

"Estamos considerando a nova realidade que não atinge apenas o Inter, mas o mundo todo. Temos acompanhado a movimentação de clubes brasileiros e de fora do país para fazermos tudo da forma mais correta. Optamos por solicitar essa atualização no cadastro do sócio para ganharmos tempo, caso a volta seja definida em breve", afirma o vice-presidente de administração do clube gaúcho, Victor Grunberg.

⚠️ Atenção: para todos retornarmos ao Gigante, de forma gradual e segura, é necessário que sócias e sócios atualizem seus cadastros. Envie sua carteira digital de vacinação, do app ConecteSUS, seguindo as instruções: https://t.co/h9gLwRvNsr ️ #VamoInter pic.twitter.com/HCjzASFqzi — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 31, 2021

A carteira digital de vacinação está disponível no aplicativo ConecteSUS do Ministério da Saúde. Com ela, é possível consultar o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a dose foi tomada.