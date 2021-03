Internacional adia volta de Guerrero, mas terá alguns retornos nesta segunda

Daqui 10 dias, Paolo Guerrero completa sete meses de inatividade. O atacante peruano do Internacional teve de passar por cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito e havia a esperança de retorno nesta segunda-feira diante do São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho. A comissão técnica achou por bem adiar a volta. De certo, apenas a presença de alguns jogadores que estavam de folga.

Guerrero está treinando normalmente e não vê a hora de jogar. Desde o dia 17 de agosto, quando se machucou diante do Flamengo, que ele não atua. Entrar em campo nos duelos do Campeonato Gaúcho será uma forma de resgatar o preparo físico.

Ainda sob a direção do técnico interino Fábio Matias, o Internacional vai a campo diante do São Luiz com alguns nomes que vinham sido utilizado no Brasileirão. Yuri Alberto será o centroavante, formando parceria com Plegow. A armação fica a cargo de Maurício. Todos anteciparam a folga.

O espanhol Miguel Ángel Ramírez vai acompanhar o jogo do time das tribunas. Mas inicia os trabalhos antes. Comandando os primeiros trabalhos com o time em treino com quem não vão jogar à noite.

Entre eles estará Paolo Guerrero, considerado peça fundamental para o novo time que Ramírez espera montar. O treinador já adiantou que não deve mexer muita coisa, mas não abre mão do camisa 9 entre os titulares.