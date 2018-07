Internacional afasta Zé Roberto e enxuga elenco O Inter anunciou na tarde desta sexta-feira o afastamento do meia-atacante Zé Roberto. O jogador, que chegou a ser barrado no fim da temporada passada por conta do seu excesso de peso, teria sido afastado a pedido do técnico Dorival Júnior. O jogador nem viaja para a pré-temporada em Gramado, na Serra Gaúcha, para onde o elenco vai no início da noite.