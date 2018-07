Internacional anuncia acerto com volante Sandro Silva Depois da repercussão negativa causada pela demissão de Falcão, a diretoria do Internacional parece preocupada em atenuar as críticas da torcida. Depois de renovar com Leandro Damião, ficar perto de contratar Jô e anunciar o ídolo Fernandão como diretor de futebol, o clube confirmou no começo da noite desta terça-feira a contratação do volante Sandro Silva.