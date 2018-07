Internacional anuncia contratação de Wellington Paulista

PORTO ALEGRE - O Internacional confirmou nesta quinta-feira seu primeiro reforço para a temporada 2014. Trata-se do atacante Wellington Paulista, que vai reforçar o setor ofensivo após a transferência de Leandro Damião para o Santos. De acordo com o clube gaúcho, o jogador vai assinar contrato nesta quinta mesmo depois de passar por exames médicos - a duração do vínculo será de dois anos. A apresentação oficial de Wellington Pauoista está marcada para as 17h30 no do CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

O acerto entre o clube gaúcho e o atacante já era esperado há alguns dias. As conversas estavam encaminhadas, mas ainda era preciso aguardar a liberação do Cruzeiro. Wellington Paulista tinha vínculo com o time mineiro e defendeu o Criciúma por empréstimo no Brasileirão. Ele marcou 11 gols na competição.

No Inter, Wellington Paulista terá forte concorrência para conquistar uma vaga entre os titulares. O setor ofensivo do time já conta com Diego Forlán, Scocco, Jorge Henrique, Rafael Moura, Caio e Mike.