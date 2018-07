Internacional anuncia permanência de D'Alessandro

Os detalhes financeiros do acordo não foram revelados, mas o meia D''Alessandro, que possui contrato até 2015 com o Internacional, recebeu um aumento salarial. A diretoria garante, porém, não ter feito nenhuma "loucura" para mantê-lo."O Sport Club Internacional anuncia que alcançou um acordo com D?Alessandro e garante, dentro dos padrões do Clube, a permanência do meia no Beira-Rio", afirma a nota oficial do clube.

"Estou feliz em permanecer no Inter. Estou ficando no Clube que me acolheu muito bem, que me deu muito carinho. Sinto um orgulho muito grande por continuar vestindo essa camiseta. Às vezes o futebol te coloca numa situação difícil, pois tem muitos fatores envolvidos, como a família e sentimentos, mas tenho certeza de que fiz a escolha certa. Quero agradecer o apoio do torcedor colorado, as manifestações de carinho que recebi durante este tempo. Nunca tinha vivido ou sentido uma coisa assim. Obrigado, torcedor", disse o jogador.

D''Alessandro foi o principal destaque do Internacional na vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas, na última quarta-feira, pela fase preliminar da Libertadores, quando foi ovacionado no Beira-Rio pela torcida, que clamou pela sua permanência, sacramentada neste domingo. Assim, o argentino vai participar do jogo de volta na Colômbia, em Manizales, na próxima quarta-feira.

Contratado pelo Internacional no segundo semestre de 2008, D''Alessandro se tornou rapidamente ídolo da torcida. No clube, ele já disputou 163 partidas, com 36 gols marcados, e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2008, do Campeonato Gaúcho em 2009 e 2011, da Libertadores em 2010 e da Recopa em 2011.