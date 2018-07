Internacional anuncia saída de Jorge Fossati

No lugar de Fossati, Enderson Moreira, treinador do time B do Inter, comandará a equipe principal na partida deste domingo, contra o Atlético Paranaense, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Inter não informou quando anunciará o nome do novo técnico.

Fossati chegou ao Inter em dezembro, depois do vice-campeonato brasileiro, com a missão de levar o time ao título da Copa Libertadores neste ano. Com dificuldades e sustos, a equipe gaúcha chegou à semifinal - vai enfrentar o São Paulo após a Copa do Mundo.

As atuações na competição, contudo, não convenceram a torcida, insatisfeita com a fraca campanha do time no Campeonato Gaúcho. O Inter perdeu o título para o rival Grêmio, após ser derrotado em casa por 2 a 0, no primeiro jogo da decisão.

A campanha irregular no estadual e na Libertadores também tem se repetido no início do Brasileirão. Na quinta-feira, o time sofreu uma derrota dolorosa para o Vasco, fora de casa. Chegou a estar vencendo por 2 a 0, mas cedeu a virada e caiu por 3 a 2, irritando ainda mais os torcedores.

No comando do Inter, Fossati acumulou 18 vitórias, seis empates e nove derrotas, em 33 jogos disputados. Neste período, a equipe marcou 56 gols e sofreu 37. Com a saída do uruguaio, o mais cotado para assumir o cargo é o técnico Cuca, ex-Fluminense.