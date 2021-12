Internacional anuncia uruguaio Alexander Medina como novo técnico para 2022

Alexander Medina é o novo técnico do Internacional. O uruguaio, de 43 anos, assinou contrato até o fim de 2022 e vem do Talleres, da Argentina, equipe na qual estava desde a temporada 2019. Outras equipes tinham interesse no trabalho do profissional. Natural de Salto, Medina teve longa trajetória como atacante no futebol sul-americano e europeu, época em que ganhou o apelido de Cacique, até iniciar a carreira como treinador em 2016. No Nacional, do Uruguai, foi campeão do Torneio Apertura e do Intermédio.

Medina começa agora a reavaliar o elenco do Inter para saber com quem pode contar. Foi informado pela diretoria que alguns atletas deixarão o grupo para que o clube possa fazer caixa, claro, desde que haja propostas.

No Talleres, Medina foi responsável por um grande trabalho e pela mudança de patamar no time argentino, após período de dez anos fora da primeira divisão. Com o uruguaio no comando, a equipe se classificou pela primeira vez em sua história para a Copa Sul-Americana, foi terceiro colocado no Campeonato Argentino de 2021, melhor posição desde 1977, e ainda foi pela primeira vez também finalista da Copa Argentina, perdendo para o Boca Juniors nos pênaltis, melhor campanha da sua história. Assegurou ainda classificação para a terceira Libertadores do clube, em 2022.

Além do crescimento nos resultados, o Talleres fez três das suas maiores vendas na história com as negociações do atacante Nahuel Bustos, do meio-campista Federico Navarro e do defensor Piero Hincapié, jovens oriundos da base aproveitados por Medina.

O novo treinador chega para substituir Diego Aguirre, que tinha contrato até 2022, mas saiu em 15 de dezembro, após a equipe gaúcha ficar apenas na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Inter sonhou com Eduardo Coudet e sondou Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, mas abriu negociações com Medina e o português Paulo Sousa, que acabou acertando com o Flamengo após deixar a seleção da Polônia.

Medina será o quarto treinador da gestão do presidente Alessandro Barcellos. Ele iniciou com Abel Braga, que já estava no clube para fechar o Brasileirão de 2020. Este ano, o espanhol Miguel Ángel Ramírez assumiu, mas ficou apenas 101 dias no cargo, antes de ser substituído por Aguirre.