Internacional apenas cumpre tabela contra o Corinthians

PORTO ALEGRE - Depois de duas derrotas seguidas e já sem chances concretas de se classificar para a Copa Libertadores do ano que vem, o Internacional enfrenta o Corinthians, neste domingo, 18, às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, apenas para cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. Após 35 rodadas, o clube é o oitavo colocado, com 51 pontos.

Curiosamente, o time que passou a maior parte da competição prejudicado por desfalques agora estará completo. Os zagueiros Índio e Rodrigo Moledo e o volante Guiñazu cumpriram suspensão e voltam. O argentino estava ameaçado por uma pequena lesão muscular, mas se recuperou e deve reassumir sua vaga para completar 250 partidas com a camisa do Internacional.

Ao analisar a temporada, o técnico Fernandão lamentou as constantes mudanças da escalação que o fizeram armar o time quase na improvisação a cada semana. O treinador considera que nas circunstâncias em que trabalhou foi obrigado a montar o esquema conforme o adversário que ia enfrentar, quando, na realidade, gostaria de ter a equipe bem entrosada para impor seu ritmo a cada jogo.