Internacional aposta na Copa do Brasil para se recuperar na atual temporada

Para sair da crise, o time gaúcho precisa superar o bom momento do Fortaleza, um dos favoritos ao título na Série C do Campeonato Brasileiro. Os cearenses prometem jogo duro para decidir a vaga nas quartas dentro da Arena Castelão, no próximo dia 21 de setembro.

O treinador colorado tratou de fazer algumas mudanças para ver se na outra competição ao menos a equipe consegue acabar com essa sequência negativa. A principal novidade será a nova dupla de ataque formada pelo uruguaio Nico López e por Aylon. O lateral-direito William, que atuou como meia no empate por 1 a 1 diante do Sport na última rodada, em Pernambuco, reassumiu a função original no lugar de Ceará. No lado esquerdo, Geferson também ganhou a posição de Arthur.

No estádio Allianz Parque, os comandados do técnico Cuca têm a oportunidade de provar a boa fase. Há cinco jogos sem perder, com dois empates e três vitórias, o atual campeão quer largar na frente nas oitavas de final para continuar na briga. Classificado através da Copa Libertadores, o time paulista enfrentará um Botafogo-PB aguerrido, que entrou desde a primeira fase - batendo Linense-SP, River-PI e Ceará.

Mais tarde, o Fluminense colocará à prova a instabilidade recente do Corinthians. Desde a chegada do técnico Cristóvão Borges, o clube paulista ainda não encontrou o seu sistema de jogo e se distanciou da briga pela liderança do Brasileirão. Agora na Copa do Brasil, o time enfrentará a melhor defesa da primeira divisão nacional e que já eliminou Tombense-MG, Ferroviária-SP e Ypiranga-RS.

As oitavas de final começaram na semana passada com quatro jogos. O Santos bateu o Vasco por 3 a 1, na Vila Belmiro, enquanto que a Ponte Preta empatou com o Atlético Mineiro por 1 a 1, em Belo Horizonte. Dois mandantes perderam: o São Paulo para o Juventude, por 2 a 1, e o Atlético Paranaense para o Grêmio, por 1 a 0. Nesta quinta-feira, no Rio, Botafogo-RJ e Cruzeiro fecham a rodada de ida.