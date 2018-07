Internacional bate Brasil de Pelotas num Beira-Rio com goteiras

PORTO ALEGRE - Cerca de 10 mil pessoas acompanharam, nesta quarta-feira, o segundo jogo-teste do Beira-Rio, estádio da Copa do Mundo de 2014. Embaixo de chuva que atingiu até mesmo as arquibancadas - cobertas -, o Internacional contou com um gol de Wellington Paulista, já no fim, para vencer o Brasil de Pelotas por 1 a 0 pela 11.ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Ainda inacabado, o Beira-Rio voltou a apresentar problemas. O mais notável de goteiras, com água passando por entre os gomos da cobertura. Assim, torcedores tiveram que recorrer a capas e até guarda-chuvas para se protegerem. Para este jogo, o Inter abriu check-in para 10 mil sócios e utilizou o setor do lado oposto ao inaugurado contra o Caxias.

Em campo, o Inter não teve grande atuação e venceu com um gol de Wellington Paulista, que saiu do banco de reservas para resolver. Aos 38 minutos, Fabrício recebeu pela esquerda da área e cruzou rasteiro, encontrando o centroavante na pequena área para marcar o gol da vitória.

Com este resultado, o Internacional não só é o líder do Grupo A, com 28 pontos, como também é o primeiro da classificação geral. O Brasil de Pelotas, por sua vez, segue com 19 pontos, no segundo lugar da chave e com a terceira melhor campanha geral - fica atrás também do Grêmio, primeiro do Grupo B.