Internacional bate Fortaleza e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil

Assim como o Palmeiras, o Internacional não deu chances a um clube da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o clube gaúcho encaminhou a classificação às quartas de final na Copa do Brasil ao derrotar o Fortaleza pelo placar de 3 a 0, em partida disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Aylon, duas vezes, e o uruguaio Nico López marcaram para o time da casa.

Com o resultado, o time gaúcho vai para o Ceará podendo perder por até dois gols de diferença, enquanto que o Fortaleza precisa aplicar uma goleada por quatro ou mais gols de diferença para avançar. O jogo de volta será disputado no próximo dia 22, às 19h15, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Sem vencer há 14 jogos no Campeonato Brasileiro, o Internacional entrou em campo propício a evitar qualquer tipo de surpresa no duelo diante do Fortaleza e acabou abrindo o marcador logo aos 10 minutos. William, campeão olímpico pela seleção brasileira, cruzou na medida para Aylon. O atacante mergulhou para colocar, de cabeça, a bola para o fundo das redes.

Após o gol, o Fortaleza equilibrou as ações, mas não conseguia ameaçar o gol defendido por Danilo Fernandes. O time visitante adiantou a sua marcação e trabalhou a bola no ataque, porém encontrou um Internacional fechado, muito bem defensivamente, tanto que foi a equipe gaúcha que voltou a marcar. Aos 44 minutos, Seijas chutou, Ricardo Berna defendeu e Nico López, no rebote, fez o seu primeiro com a camisa colorada.

O jogo por si só foi muito truncado, mas, diferente das partidas anteriores, o Internacional aproveitou as chances que teve para construir uma grande vantagem. O Fortaleza mostrou muita raça, mas acabou sentindo o golpe e foi para o intervalo cabisbaixo.

O Internacional voltou para o segundo tempo ainda mais ligado e acabou marcando o terceiro aos seis minutos. Ernando recebeu cruzamento da direta e cabeceou no travessão. Na sobra, Aylon estourou para o gol. Até o final, o clube gaúcho preferiu administrar o bom resultado.