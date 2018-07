Internacional busca a reabilitação contra o São Paulo

O Internacional vive um momento difícil e de definição para suas pretensões na temporada. Abalado com a derrota por goleada no clássico contra o Grêmio, no último domingo, o time entra em campo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em jogo adiantado da 35.ª rodada, pressionado por uma vitória para seguir vivo no Campeonato Brasileiro.

Com 56 pontos, o Internacional está na sexta colocação e fora da zona de classificação à Copa Libertadores. Por isso, a necessidade de conquistar os três pontos, mesmo fora de casa - será o terceiro jogo seguido como visitante, já que antes do Grêmio, encarou o Santos na Vila Belmiro.

O técnico Abel Braga decidiu apostar no mistério para tentar reabilitar o Internacional. Nesta terça, ele não deu qualquer indicação sobre qual será a formação do time para o duelo contra o São Paulo por realizar uma atividade fechada à imprensa. Na última segunda, os titulares realizaram apenas trabalhos regenerativos.

Assim, não foi possível saber a escalação, embora seja certo que o time não contará com dois volantes. Aránguiz está na seleção chilena e ficará fora da partida, assim como Willians, que cumprirá suspensão automática. Bertotto e Ygor são os favoritos para receberem uma oportunidade no meio de campo. Outro que não jogará é o meia argentino D''Alessandro, que sentiu dores musculares e não viajou com a delegação.

Em compensação, terá dois reforços: o lateral-esquerdo Fabrício e o atacante Jorge Henrique. Ambos não disputaram o Gre-Nal por estarem suspensos, mas apenas o primeiro deve ser titular.