Internacional busca 'salvação' da temporada contra o Ituano

Três partidas encerram a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira. Após cair na Copa Libertadores e se distanciar da briga pelo G-4 no Campeonato Brasileiro, o Internacional foca no torneio de mata-mata. A partir das 19 horas, o time gaúcho encara o Ituano, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A volta acontece na próxima quinta, em Itu (SP).

No momento, a distância do Internacional para o quarto colocado do Brasileirão, o Fluminense, é de oito pontos (33 a 25). Seis clubes, porém, separam os gaúchos dos quatro primeiros. Por conta disso, o título da Copa do Brasil é visto como uma ótima alternativa para disputar a Copa Libertadores de 2016.

O Ituano, por sua vez, está fora da disputa das quatro divisões nacionais. O objetivo principal é realizar uma boa campanha na Copa do Brasil. E uma vaga nas quartas de final poderia garantir um prêmio de R$ 820 mil. Valor relevante para quem disputa a deficitária Copa Paulista neste segundo semestre.

No estádio do Morumbi, na capital paulista, às 21h30, o São Paulo tenta largar em vantagem sobre o Ceará. Na luta contra o rebaixamento na Série B, os cearenses pouparão a maior parte dos titulares. Mesmo assim, o técnico colombiano Juan Carlos Osorio vai manter a base titular na equipe paulistana. A volta acontece na próxima quarta-feira, em Fortaleza.

Com Ronaldinho Gaúcho e Fred em campo, o Fluminense recebe o Paysandu, no estádio do Maracanã, no Rio, às 19 horas. O time carioca também mandará a campo o time titular. As exceções são o goleiro Diego Cavalieri, o volante Pierre e o atacante Osvaldo, lesionados. O jogo de volta será na próxima quarta, em Belém.