Internacional cede ginásio até o fim de junho para ajudar no combate à pandemia

A diretoria do Internacional confirmou nesta terça-feira que está cedendo o ginásio Gigantinho às autoridades públicas para que a estrutura seja usada no cuidado das possíveis vítimas do novo coronavírus nas cidades gaúchas. O local será cedido até o dia 30 de junho.

"Após colocar suas instalações à disposição do governo gaúcho na última semana, o Internacional recebeu, nesta terça-feira (24/03), pedido oficial da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos pela utilização das dependências do Gigantinho, solicitação prontamente aceita pela direção colorada", informou o clube, em seu site.

O Inter também cederá o Centro de Eventos Arthur Dallegrave para o devido suporte no combate à pandemia do covid-19. O clube já havia feito o mesmo no ano passado para receber moradores de rua nos dias mais frios do inverno gaúcho.

"O Clube do Povo também reitera que está sempre à disposição para auxiliar o Governo, sobretudo em casos desta magnitude, levando em conta o momento delicado que estamos vivendo e da responsabilidade, enquanto instituição do tamanho e história que temos, para a sociedade gaúcha", disse o clube.