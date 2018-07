Internacional cogita contratação de Dida e Wellington Paulista

SÃO PAULO - Após anunciar os zagueiros Paulão, ex-Guangzhou Evergrande, e Ernando, do Goiás, o Internacional tenta a contratação de outros dois nomes para a temporada de 2014: do goleiro Dida e do atacante Wellington Paulista, cujos contratos vencem neste mês. Segundo o jornal Zero Hora, a negociação deve ser definida até a próxima sexta-feira.

Passando férias em Milão, Dida não conquistou títulos pelo Grêmio, mas se destacou com atuações seguras pelo time tricolor, incluíndo as quartas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, quando pegou três pênaltis. Nem o fato de ter vestido a camisa do rival gaúcho atrapalha a transação. Já Wellington Paulista marcou 11 gols pelo Criciúma no Brasileirão e disputaria vaga com Rafael Moura, Ignácio Scocco e Diego Forlán.

A meta do Internacional é gastar pouco para 2014, como todos os clubes do Brasil, e reforçar o setor defensivo, bastante criticado nos últimos tempos. Com 52 gols sofridos, o time colorado teve a sexta pior defesa do Brasileirão, perdendo apenas para Náutico, Vasco, Ponte Preta, Criciúma e Vitória - os três primeiros foram rebaixados para a Série B.