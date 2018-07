Internacional coloca sua invencibilidade à prova contra o Santos

A tarefa de atuar na casa do adversário, no entanto, promete ser complicada. Em seu estádio, o Santos ostenta 29 jogos consecutivos de invencibilidade, com 25 vitórias e quatro empates, e um aproveitamento de 94%. A última derrota do time paulista aconteceu em 5 de julho de 2015, quando perdeu por 3 a 1 para o Grêmio, o arquirrival colorado.

Em campo, o treinador Argel Fucks ainda terá que esperar mais um pouco para contar com os jogadores do departamento médico. O volante Rodrigo Dourado se recuperava da lesão muscular na coxa direita, mas uma queda agravou o problema.

O meio-campista Anderson ainda se recupera de uma tendinite no joelho direito e deve ficar mais duas semanas em recuperação. O casa mais grave, no entanto, é do meia Valdívia. O jogador passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e tem previsão de retorno para daqui um mês.

Completam ainda a lista do departamento médico Marquinhos e Raphinha, que sofreram entorse no tornozelo direito. Além disso, Argel Fucks tenta contornar a insatisfação do meia Alex, que não gostou das críticas feitas pelo treinador e mandou indireta nas redes sociais. Depois, desmentiu que fosse um recado ao treinador.

A tendência é que Argel Fucks repita a equipe que venceu o Sport por 1 a 0 na última rodada. A única dúvida está no meio de campo. Anselmo, que foi substituído ainda no primeiro tempo da última partida, disputa uma posição com Gustavo Ferrareis.