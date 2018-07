Internacional começa a temporada com 35 jogadores e um reforço

Um mês depois do fim do Campeonato Brasileiro, o elenco do Internacional se reapresentou nesta quinta-feira com apenas duas novidades. Uma é o técnico uruguaio Diego Aguirre, que estava no Peñarol e foi contratado depois da recusa dos preferidos da diretoria - Abel Braga, Tite e Vanderlei Luxemburgo.

Outra é o lateral-direito Léo, que estava no Flamengo e é o único reforço contrato para a temporada 2015. Mesmo assim e apesar da saída de Índio, Gilberto (Botafogo), Wellington Silva (Fluminense) e Alan Patrick (Shakhtar Donetsk), que voltaram de empréstimo, o elenco é grande e tem 35 nomes.

Desses 35 jogadores, só um não se apresentou nesta quinta-feira no CT do Parque Gigante: o volante chileno Aránguiz foi liberado para só se juntar ao grupo no próximo sábado. O Inter aguarda para fechar com o volante Nilton.

CONFIRA O ELENCO DO INTERNACIONAL:

Goleiros - Agenor, Alisson Becker, Dida, Jacsson e Muriel;

ZAGUEIROS - Alan Costa, Ernando, Jackson Souza, Juan, Paulão e Thales;

LATERAIS - Alan Ruschel, Cláudio Winck, Diogo, Fabrício, Geferson e Léo;

VOLANTES - Aránguiz, Bertotto, João Afonso, Rodrigo Dourado, Wellington, Willians e Ygor;

MEIAS - Alex, D''Alessandro e Valdívia;

ATACANTES - Alisson Farias, Jorge Henrique, Luque, Maurides, Nilmar, Rafael Moura, Sasha, Taiberson e Wellington Paulista.