Internacional confirma chegada de atacante Gilberto

Gilberto, de 21 anos, desembarca em Porto Alegre na madrugada desta quarta-feira e fará exames médicos e físicos antes de assinar um contrato de três anos com o Internacional. No mesmo dia, será apresentado no Beira-Rio.

No domingo, após a final do Paulistão, o presidente do Corinthians Andrés Sanchez anunciou a contratação de Gilberto. Na manhã desta terça-feira, em seu site oficial, a equipe alvinegra expôs que o Internacional havia atravessado o negócio, oferecido R$ 2 milhões ao Santa Cruz e R$ 100 mil mensais ao atacante, que ganharia metade deste valor no Parque São Jorge.

Gilberto chega no Beira-Rio para fazer sombra ao titular Leandro Damião, já que Cavenaghi não agradou nas vezes em que teve oportunidade de jogar. Para o setor, o Inter também tem Rafael Sobis e Alex.

RETORNO - Menos de 48h depois de conquistar o título Gaúcho, o Inter se reapresentou nesta terça-feira já visando a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Com clima de festa, os trabalhos foram apenas físicos.

Alguns dos jogadores que atuaram na decisão do estadual deram voltas em torno do gramado, enquanto D''Alessandro, Nei, Kleber, Guiñazu, Leandro Damião e Andrezinho, que se recuperam do desgaste na final, ficaram fazendo tratamento no vestiário do Beira-Rio. Andrezinho, inclusive, será submetido a um exame para avaliar a lesão sofrida na perna esquerda.