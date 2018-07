Internacional confirma contratação de atacante argentino do Cólon

PORTO ALEGRE - Minutos depois da derrota para o Cruzeiro em Caxias do Sul, que permitiu ao time mineiro abrir folga na ponta do Campeonato Brasileiro, o Internacional confirmou, neste domingo, a contratação de o atacante Carlos Martín Luque, que defende o Colón, na Argentina. O jogador só depende de exames médicos para ser apresentado.

"O Luque chega terça em torno de 15h, 15h30 e fará exames médicos. É mais uma etapa, um requisito para a formalização. Passando por essas condições, será atleta do Inter", avisou o vice de futebol Marcelo Medeiros.

Luque tem 21 anos e atua pelas extremidades do campo. A negociação só foi confirmada neste domingo porque o Colón jogou sábado, diante do Atlético de Rafaela, no jogo que determinou o rebaixamento da equipe no Campeonato Argentino.

Apesar da juventude, Luque já está na quarta temporada entre os profissionais do Colón, tendo marcado apenas dois gols. Pela seleção argentina, foi titular no Mundial Sub-20 de 2011 e nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no mesmo ano.