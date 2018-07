Internacional confirma contratação do chileno Aránguiz

PORTO ALEGRE - O Internacional oficializou nesta sexta-feira o seu primeiro reforço estrangeiro de 2014. O volante chileno Charles Aránguiz chegou a Porto Alegre nesta tarde, realizou exames médicos e assinou contrato de empréstimo até meados de agosto. Os gaúchos também garantiram a opção de compra junto ao Granada, da Espanha.

Aránguiz já estava na mira do Inter há alguns dias, mas o clube se apressou para anunciar a contratação porque precisa repor a saída de Scocco. O argentino, contratado por cerca de 6 milhões de dólares no meio do ano passado, teria revelado ao técnico Abel Braga e à diretoria que não está motivado para continuar a jogar no Brasil.

Para o lugar dele chega Aránguiz, de 24 anos. O meia, que joga em posição mais defensiva, se destacou pela Universidad do Chile, clube pelo qual conquistou Copa Sul-Americana de 2011. Apesar do contrato com o Granada, ele nunca defendeu nenhum clube europeu. Pelo Chile, foi titular em sete jogos das Eliminatórias.

Antes, o Inter havia confirmado as contratações do lateral-direito Gilberto (ex-Botafogo), do goleiro Dida (ex-Grêmio), dos zagueiros Paulão (ex-Cruzeiro) e Ernando (ex-Goiás) e do atacante Wellington Paulista (ex-Criciúma).