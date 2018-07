Internacional confirma pré-temporada em Gramado sem definir novo técnico

PORTO ALEGRE - Mesmo sem ter definido o nome do novo técnico, a diretoria do Internacional confirmou nesta quarta-feira que fará a sua pré-temporada em Gramado, pela segunda vez consecutiva. A cidade localizada na Serra Gaúcha receberá o time entre os dias 6 e 20 de janeiro de 2013.

"Gramado oferece uma estrutura maravilhosa em todos os sentidos. O carinho do povo também é um destaque da cidade. Surpreendeu a todos em todos os aspectos, principalmente a comissão técnica e os atletas, por isso estamos voltando em 2013", justificou o presidente do Inter, Giovanni Luigi.

Em Gramado, a delegação do Inter vai se alternar entre as dependências do Gramadense, time que disputa o campeonato regional amador, e um resort localizado na cidade. A decisão do clube foi comemorada pelo prefeito Nestor Tissot.

"Para a cidade é um momento fantástico. Para quem não tem a oportunidade de assistir aos jogos ou ver os seus ídolos, é uma grande oportunidade para os torcedores da região. Como colorado, é uma honra ter o Inter na cidade", declarou o prefeito e torcedor.

Em negociação com o técnico Dunga há alguns dias, a diretoria do Inter ainda não se pronunciou sobre o futuro comandante do time para a temporada 2013.