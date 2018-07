Internacional confirma reapresentação do elenco para o Beira-Rio

PORTO ALEGRE - O Internacional informou nesta terça-feira que irá abrir os portões do Beira-Rio para a imprensa na quarta. No estádio que está sendo reformado para a Copa do Mundo deste ano será realizada a reapresentação do elenco principal colorado visando a temporada 2014. O grupo, comandado por Abel Braga, vai disputar o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

De acordo com o Inter, o evento de apresentação do elenco será remodelado vestiário do Beira-Rio, às 16h. Segundo o clube gaúcho, 97% das obras do estádio visando o Mundial estão prontas. Os procedimentos e vistorias da fase de entrega da arena foram iniciados em 2 de janeiro. O Inter garante que o Beira-Rio já está em condições de receber partidas de futebol.

O Internacional vai fazer os primeiros jogos do Campeonato Gaúcho com seu time sub-23, que é comandado pelo técnico André Döring, que foi goleiro do clube nos anos 1990. A equipe entra em campo nesta segunda-feira, para disputar a Recopa Gaúcha contra o Pelotas, fora de casa.