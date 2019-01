Internacional conta com novidades para enfrentar São Luiz na estreia do Gaúcho

Com novidades, o Internacional estreia contra o São Luiz no Campeonato Gaúcho, neste domingo, às 19 horas, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS). O goleiro Daniel concedeu entrevista coletiva neste sábado, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, após o último treinamento antes da estreia colorada. O jogador, que já foi titular da equipe, falou sobre a oportunidade de estar no time principal.

"Os moleques que subiram esse ano terão oportunidade boa e vários jogos para mostrar o potencial. Mostramos trabalho nos treinamentos e como a temporada é longa, temos que aproveitar as oportunidades para mostrar que estamos preparados para entrar em campo", revelou o goleiro.

O técnico Odair Hellmann comandou o último treino do Internacional e muitas novidades aparecerão no time que começará a partida. Roberto, Rithely, Rodrigo Lindoso, Guilherme Parede e Pedro Lucas farão as suas primeiras partidas no time principal. Com uma lesão na coxa direita, o lateral-direito Zeca foi vetado pelo departamento médico.

A estratégia de Odair Hellmann é usar o elenco todo durante o campeonato para que o time base tenha mais tempo de treinamento. Desta forma, o Internacional entra em campo com: Daniel; Bruno José, Roberto, Emerson Santos e Uendel; Rithely, Rodrigo Lindoso, Juan Alano e Sarrafiore, Guilherme Parede e Pedro Lucas.